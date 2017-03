Mit dem Symposium „Gefahrenabwehr – Gestern, heute und in Zukunft“ feiert die HAW Hamburg nicht nur das zehnjährige Bestehen ihrer Studiengänge. In den Vorträgen, Fachforen und Workshops zeigt sie auch, worauf es bei der Gefahrenabwehr und im Rettungsingenieurwesen ankommt: auf hohe Aktualität, gute Vernetzung und kontinuierlichen fachlichen Austausch. Absolventinnen und Absolventen, Lehrende sowie Expertinnen und Experten können sich über aktuelle Entwicklungen informieren; Studierende oder Studieninteressierte bekommen Einblicke in das Netzwerk von Firmen, Vereinen und Organisationen.

Pressetouren mit aktuellen Praxisbeispielen

• Besichtigung des SIMlabs (Simulations-Labor): http://www.ls.haw-hamburg.de/~SIMLab/index.php/ueber-das-simlab.html

• Rundgang über die Firmenkontaktfläche mit folgenden möglichen Motiven:

Ausstellung von hydraulischen Rettungsgeräten

Präsentation eines „Rettungszeltes“ der Firma Shelterbox für internationale Katastrophenhilfe

Elektronische Führungsunterstützung

Modell einer Drohne für die Gefahrenabwehr

Nachrichtentechnik für die Gefahrenabwehr

• Rundgang auf der Fahrzeugausstellung mit folgenden möglichen Motiven:

diverse Geräte- und Rüstwagen des Technischen Hilfswerks

mobile Feldküche des Technischen Hilfswerks

Rettungswagen und Krankentransportwagen der Rettungsdienstorganisation GARD

• Kontaktaufnahme mit den Experten auf Anfrage für Interviews

Auf dem Programm stehen Themen zur technischen und medizinischen Gefahrenabwehr sowie zum vorbeugenden Brandschutz. Das sind auch die Schwerpunkte der beiden Bachelorstudiengänge Rettungsingenieurwesen/Rescue Engineering und Gefahrenabwehr/Hazard Control, die die HAW Hamburg seit zehn Jahren anbietet. Studierende des Rettungsingenieurwesens und Gefahrenabwehr erhalten dabei vor allem eine ingenieurwissenschaftliche Grundausbildung, die sie für das Analysieren, Bewerten oder Entwickeln im Rettungsdienst oder beim Bevölkerungsschutz qualifiziert. Kooperationspartner für den Studiengang ist unter anderem das Technische Hilfswerk (THW). Weitere Informationen: www.symposium-rehc.de und die Videobotschaft des geschäftsführenden Präsidenten Prof. Dr. Claus-Dieter Wacker der HAW Hamburg: https://youtu.be/7T5TnOl1j7M

