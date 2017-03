Verhütung war bereits seit Anbeginn der Menschheit eine wichtige Thematik. Griff man früher noch auf recht unkonventionelle Methoden zurück, so gelang im Jahre 1951 der Durchbruch. Der Chemiker Carl Djerassi entwickelte die Anti-Baby-Pille. Somit war es möglich, mit der oralen Einnahme einer Tablette effektiv zu verhüten.

Bei dieser Pille wird der Hormonhaushalt der Frau maßgeblich beeinflusst. So wird eine hohe Dosis des weiblichen Geschlechtshormons Progesteron dem Körper zugeführt. Aufgrund der vielen Östrogene im Monatszyklus kann es nicht zu einer Befruchtung der Eizelle kommen. In Deutschland wurde die Anti-Baby-Pille erstmalig im Jahre 1961 auf den Markt gebracht. Des Weiteren hat diese Pille einige Nebenwirkungen, welche sich als sehr praktisch erweisen. So wird beispielsweise der Monatszyklus reguliert, wodurch dieser in einem gleichmäßigen Rhythmus vonstattengeht. Ebenso gestaltet sich die Regelblutung deutlich weniger stark und auch Schmerzen werden auf diese Weise verhindert. Die Anti-Baby-Pille hat die Verhütung maßgeblich revolutioniert. Somit zählt diese zu den wichtigsten Innovationen der Medizin.

Strahlend weiße Zähne ist ein Wunsch von vielen Menschen. Schließlich stehen weiße und starke Zähne auch für Gesundheit. Damit man dieses Ziel erreichen kann, wurden die Hand- und Winkelstücke entwickelt. Diese Gerätschaften sind in der Zahnmedizin vielseitig einsetzbar. Handstücke werden beispielsweise in der Zahntechnik eingesetzt. So findet man diese Geräte bei der Herstellung von Prothesen und Gebissrekonstruktionen wieder. Die Prothesen können mit den Geräten abschliffen werden, wodurch sie perfekt in den Mundraum passen.

Winkelstücke kommen dagegen dann zum Einsatz, wenn man noch nicht die 3. Zähne benötigt. Mit diesen kann man beispielsweise Brücken oder auch Füllungen bearbeiten. Somit bleibt das Gebiss in Takt und man behält ein natürlich weißes Lächeln. Des Weiteren finden die Winkelstücke auch ihren Einsatz bei der Reinigung und der Prophylaxe der Zähne. So kann man beispielsweise die Zahnzwischenräume und die Zahnfleischtaschen effektiv reinigen und beugt somit Zahnerkrankungen vor.