Der Physiker Fred Wolf vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS), Leiter des Göttinger Bernstein Zentrums für Computergestützte Neurowissen-schaften (BCCN) und Honorarprofessor an der Universität Göttingen wird mit dem Ma-thematical Neuroscience Prize ausgezeichnet. Wolf erhält den mit 100.000 US$ dotier-ten Preis für seine grundlegenden Arbeiten zu den Mechanismen des Sehens im Gehirn. Mit dieser Auszeichnung würdigt das Preiskomitee „Fred Wolfs bahnbrechenden Beiträ-ge zur theoretischen Neurowissenschaft insbesondere zur Organisation der Sehrin-de und zur Dynamik von Nervenzellen und ihrer Schaltkreise“. Theo Geisel, wissen-schaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und Gründungsdirektor des Göttinger BCCN sagt: „Die Auszeichnung von Fred Wolf mit diesem herausragenden Preis unter-streicht die führende Rolle der Göttinger theoretischen Neurowissenschaft und gibt un-serem zukunftsweisenden Forschungsgebiet besonderen Auftrieb.“ Die Preisverleihung findet am 7. März in Tel Aviv im Rahmen der Konferenz BrainTech 2017 statt.

Verständnis des Gehirns braucht theoretische Konzepte

Das Denken zu verstehen ist immer noch eine der größten wissenschaftlichen Herausforde-rungen, der sich Fred Wolf in seiner Forschung angenommen hat. Denn das Gehirn ist wohl die komplexeste Struktur, die die Natur hervorgebracht hat: Milliarden von Nervenzellen, über Billionen von Verknüpfungen miteinander verschaltet, verarbeiten enorme Informati-onsmengen innerhalb von Sekundenbruchteilen in Form von komplexen, räumlich-zeitlichen elektrischen Aktivitätsmustern. Für das Verständnis dieses komplexen biologischen Systems sind mathematische Analysen und Theorien unverzichtbar. Fehlfunktionen des Gehirns verur-sachen gravierende körperliche und geistige Einschränkungen und gehören, insbesondere im Alter, zu den häufigsten Erkrankungen. Diesen Herausforderungen begegnet die neue, dy-namische Forschungsdisziplin der Computational Neuroscience. Sie verbindet biomedizini-sche Experimente mit theoretischen Untersuchungen und eröffnet so den Weg zu neuen Er-kenntnissen und technologischen Anwendungen. In Deutschland haben sich Forscher dieses Gebiets zum Bernstein Netzwerk Computational Neurosciences zusammengeschlossen. Es wurde 2004 als Förderinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ins Leben gerufen, um die Forschungsdisziplin der Computational Neuroscience zu unterstüt-zen. Bis heute hat das BMBF das Bernstein Netzwerk mit einem Gesamtvolumen von mehr als 180 Millionen Euro gefördert.

Über den Preis

Der Mathematical Neuroscience Prize zeichnet Arbeiten aus, die das Verständnis der neuro-nalen Mechanismen von Wahrnehmung, Verhalten und Denken durch mathematische Analy-se und Modellbildung grundlegend vorangetrieben haben. Mathematische Methoden und Modelle sind essentiell, um die Flut verfügbarer genetischer, molekularer, anatomischer und physiologischer Informationen in ein einheitliches und verständliches Bild der Hirnfunktion zu integrieren. Der Mathematical Neuroscience Prize wird von Israel Brain Technologies (IBT) ausgelobt und alle zwei Jahre an zwei Wissenschaftler vergeben. Er ist mit jeweils 100.000 US$ dotiert.

Über Fred Wolf

Fred Wolf studierte Physik und Neurowissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe Uni-versität Frankfurt und am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Für seine grundlegenden Arbeiten zur theoretischen Physik neuronaler Systeme wurde er be-reits 1999 mit dem erstmals vergebenen Altdorfer Leibniz Preis sowie mit dem Amos de Sha-lit Fellowships der Minerva Stiftung und dem Schlössmann Fellowship der Max Planck Gesell-schaft ausgezeichnet. In Würdigung seiner innovativen und mathematisch tiefgründigen Beiträge wurde Fred Wolf 2015 zum Fellow der American Physical Society gewählt. Wolf arbeitete an führenden internationalen Zentren der Theoretischen Neurowissenschaften und der Theoretischen Physik, dem Interdisciplinary Center for Neural Computation, dem Racah Institute of Physics und dem Kavli Institute for Theoretical Physics der Universität California, Santa Barbara (UCSB). Im Jahr 2001 kehrte er nach Deutschland zurück, wo er mit Unterstüt-zung der VolkswagenStiftung und des Human Frontier Science Program am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation eine Forschungsgruppe aufbaute. Im Jahr 2008 wurde er von der Universität Göttingen zum Honorarprofessor der Physik bestellt. Er ist Gründungsmitglied und seit 2013 Leiter des Göttinger Bernstein Center for Computational Neuroscience, Göttingen.

