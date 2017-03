Auch in diesem Jahr lädt die Pflegewissenschaftliche Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) wieder zum Informations- und Kontaktstudientag unter dem Motto „Sie + Wir = Zukunft!“ am 21.04.2017 nach Vallendar ein. „Wir möchten Ihnen an diesem Tag Gelegenheit geben, sich aus erster Hand von den Stärken und Vorzügen eines Studiums an der PTHV zu überzeugen“, sagt Prof. Dr. Hermann Brandenburg, Dekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät. An dem „Tag der offenen Tür“ werden profunde Einblicke in die bewährten Studienprogramme des Masterstudiums und des Promotionsprogramms Pflegewissenschaft gegeben. Zudem wird der Lehramtsstudiengang „Pflege an Berufsbildenden Schulen“, den die PTHV gemeinsam mit der Universität Koblenz-Landau anbietet, sowie der Bachelorstudiengang ‚Pflegeexpertise‘ vorgestellt, der sich an Pflegekräfte in der Praxis richtet.

Zu diesem Anlass laden wir Sie oder eine Vertreterin/einen Vertreter Ihres Hauses sowie die interessierte Öffentlichkeit von 10:00 bis 15:00 Uhr in die PTHV, Pallottistraße 3, 56179 Vallendar, ein.

Am Info- und Kontaktstudientag geben Lehrende, Mitarbeiter, Studierende und Referendare der PTHV Einblicke in Studienziele, Lehrinhalte, Betreuungsangebote und das studentische Leben in Vallendar und Koblenz. Ausführlich wird über alle Angebote der Pflegewissenschaftlichen Fakultät informiert. In zahlreichen Kurzvorträgen werden Inhalte und Ziele von Hauptmodulen und Lehrveranstaltungen vorgestellt. Zudem wird es ausreichend Zeit für Gespräche und persönliche Begegnungen mit Dozenten und Studierenden der Pflegewissenschaftlichen Fakultät sowie individuelle Beratungsgespräche geben. Parallel dazu können Seminarräume, Bibliothek, Mensa sowie Gästezimmer besichtigt werden. Ein besonderes Merkmal der PTHV besteht darin, dass die Studierenden, die nicht aus der Nähe kommen, in den Präsenzzeiten unter dem Dach der PTHV wohnen können.

Der Info- und Kontaktstudientag der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV findet jährlich im Frühling statt. Bewerbungen sind für alle Studiengänge ab sofort möglich, außer für den Lehramtsstudiengang (ab 01.06.2017)!

Informationen, Programmablauf und kostenlose Anmeldung zum Info- und Kontakt-studientag:

Susanne Rank, Tel.: 0261/6402-519, E-Mail: srank@pthv.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.pthv.de

Information zur PTHV:

Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar ist eine kirchlich und staatlich aner-kannte wissenschaftliche Hochschule (im Rang einer Universität) in freier Trägerschaft. Die Gesellschafter der PTHV gGmbH sind die Vinzenz Pallotti gGmbH und die Marienhaus Holding GmbH. Rund 50 Professoren und Dozenten forschen und lehren an der PTHV und betreuen etwa 420 Studierende beider Fakultäten Theologie und Pflegewissenschaft.

Kontakt zur Pressestelle der PTHV:

Verena Breitbach, Tel.: 0261/6402-290, E-Mail: vbreitbach@pthv.de

