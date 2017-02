Die von der Academy geförderten Doktoranden werden als wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut des betreuenden Hector Fellows beschäftigt und zusätzlich mit Forschungsmitteln und Weiterbildungsangeboten unterstützt. Die Hector Fellows sind renommierte Professoren, die an verschiedenen Forschungsinstitutionen deutschlandweit in unterschiedlichen Disziplinen im MINT-Bereich sowie Medizin und Psychologie arbeiten. Sie wurden für ihre Verdienste in Lehre und Forschung mit dem Hector Wissenschaftspreis ausgezeichnet und damit in den Kreis der Hector Fellows aufgenommen. Als Mitglieder der Academy geben sie ihre Expertise an aussichtsreiche Nachwuchswissenschaftler weiter.

Die Hector Fellow Academy ist eine junge Wissenschaftsakademie, die sich als interdisziplinäres Netzwerk für Spitzenforschung versteht. Sie fördert den fächerübergreifenden Austausch zwischen exzellenten Wissenschaftlern, um innovative Forschungsprojekte in neuen wissenschaftlichen Fragestellungen anzustoßen. Daneben verschreibt sich die Academy der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

