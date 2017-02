Nepal und Deutschland wollen sich im Bereich der wissenschaftlichen Risikobewertung in Zukunft enger austauschen. Das wurde am 10. Februar 2017 bei einem Besuch des Botschafters der Demokratischen Bundesrepublik Nepal, Herrn Ramesh Khanal, am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vereinbart. „Dass Lebensmittel sicher sind, ist die Grundlage internationalen Handels“, sagt BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. „Angesichts weltweiter Märkte ist es wichtig, internationale Standards bei der wissenschaftlichen Risikobewertung zu setzen.“

Der Botschafter zeigte sich insbesondere an dem Gastwissenschaftler-Programm und der Summer Academy des BfR interessiert. Neben Trainingsmaßnahmen für nepalesische Wissenschaftler wurden auch Möglichkeiten der technischen Unterstützung im Bereich der Laboranalytik diskutiert. Weitere Themen waren landwirtschaftliche Exportprodukte von Nepal, wie Kaffee, Tee, Äpfel und Nudeln. Das BfR informierte über die BfR-MEAL-Studie, die erste Total-Diet-Studie in Deutschland, und besichtigte gemeinsam mit dem Botschafter Nepals die Küche, in der die Studie am BfR durchgeführt wird.

