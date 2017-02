Das hohe Niveau der Krankenversorgung in Deutschland beruht wesentlich auf einer wissenschaftsbasierten Ausbildung, die vor allem Universitätskliniken leisten können. Unter ihrem Dach sind Krankenversorgung, Forschung und Lehre vereint. So erhalten die angehenden Medizinerinnen und Mediziner das nötige Rüstzeug für ihre zukünftige Tätigkeit. Wie wichtig das ist, zeigt sich in der Allgemeinmedizin. Sie zu stärken, ist ein wichtiger Beitrag, um eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung zukünftig zu sichern. Andererseits steigt der ökonomische Druck auf die Kliniken und das könnte auch Auswirkungen auf die Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung der angehenden Medizinerinnen und Mediziner haben.

Aktuelle Fragen zur Gesundheitsversorgung der Zukunft diskutieren Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft. Die Podiumsdiskussion ist eine Kooperationsveranstaltung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Begrüßung

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h. Edwin J. Kreuzer

Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg

Podiumsdiskussion

Kristin Alheit

Ministerin des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Prof. Dr. med. Hanna Kaduszkiewicz

Institut für Allgemeinmedizin, Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Prof. Dr. Ansgar W. Lohse

I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf;

Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg

Dr. med. Dipl. Oec. med. Monika Schliffke

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein

Prof. Dr. Werner Solbach

Zentrum für Infektions- und Entzündungsforschung, Universität zu Lübeck;

Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg

Moderation: Angela Grosse

Wissenschaftsjournalistin

Die Podiumsdiskussion findet statt:

Donnerstag, 16. Februar 2017, 19:00 Uhr

UKSH Kiel, Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie

Pharmakologie-Hörsaal, Hospitalstraße 4, 24105 Kiel

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter

Presseanmeldung und weitere Informationen:

Catherine Andresen

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Akademie der Wissenschaften in Hamburg

040/42 94 86 69–24

idw 2017/02