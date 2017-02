Von der Grundlagenforschung bis zur Technischen Zusammenarbeit – vom 1. August bis zum 30. September 2017 können Studierende in aktuellen Forschungsprojekten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) mitarbeiten. Das Motto lautet: „Dein genauester Sommer!“ Denn in der PTB geht es immer um metrologische Genauigkeit, um die Kunst des Messens. Wer sich dafür begeistern kann, zwei Monate lang intensiv und gemeinsam mit hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen an interessanten Fragestellungen zu arbeiten, wird hier mit Sicherheit ein passendes Projekt finden. Die erstklassige technische Ausstattung der PTB und ihr breites Aufgabenspektrum bieten eine einmalige Basis für eigene Forschungserfolge. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. April 2017.

Für das freiwillige Praktikum im Rahmen des MetroSommers 2017 kann sich bewerben, wer an einer deutschen Universität ein MINT-Fach studiert, sich zwischen dem dritten Semester eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs und dem Antritt der Master- oder Diplomarbeit befindet und bisher kein Praktikum beim Bund absolviert hat. MINT steht für Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaft und Technik. Das Angebot an Forschungsthemen reicht von der Herstellung und Charakterisierung von Gold-Nanopartikeln über die Forschung an Femtosekundenlasern und optischen Uhren bis zur chemischen Bestimmung von Metallproteinen in Hirnsubstanz.

Weitere Informationen zu den einzelnen Forschungsprojekten, zur Vergütung und Unterbringung gibt es auf der MetroSommer-Webseite www.ptb.de/metrosommer. if/ptb

Ansprechpartnerin in der PTB

Dr. Julia Hornig, Präsidialer Stab, Tel. (0531) 592-3511, E-Mail: metrosommer@ptb.de

