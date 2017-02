Die Veranstaltung am 10. Februar 2017 im Rathaus Norderstedt gliedert sich wieder in drei Blöcke. Es gibt fünf Workshops am Vormittag, sechs am Nachmittag sowie drei Plenumsvorträge mit Diskussionen im Mittagsblock. Dabei geht es um körperliche Verletzungen und deren Heilung und Vermeidung, psychische Erkrankungen im Alter und deren Behandlung sowie den Umgang mit Demenzkranken. Ein ganz besonderer Schwerpunkt ist dabei die geriatrische Behandlung mit rehabilitativem Ansatz. Denn nach einem Trauma ist es für ältere Menschen mit der Akutversorgung der Verletzungen oft nicht getan. Es gilt das Trauma, das sie schwer erschüttert hat, zu überwinden, Funktionen und Selbständigkeit wiederherzustellen.

Den öffentlichen Festvortrag um 18 Uhr wird Dörte Hansen halten. Die Autorin und Journalistin wurde durch ihren Roman „Altes Land“ bekannt, in dem sie sich mit den Themen Heimat, Trauma und Flucht auseinandersetzt. Ihr öffentlicher Vortrag um 18 Uhr „Die Vergessenen, was wollten sie von ihr nach all den Jahren?“ ist kostenlos für jedermann zugängig. Organisiert wird das Symposium von den Chefärzten der Asklepios Klinik Nord Dr. Jochen Gehrke (Geriatrie) und Privatdozent Dr. Axel Wollmer (Gerontopsychiatrie).

