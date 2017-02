„Ich bin überglücklich, dass es tatsächlich gelungen ist, mit der Hilfe von Zehntausenden Spenderinnen und Spendern unser im Frühjahr 2016 ausgeschriebenes Ziel von mindestens einer Million Euro für eine der derzeit hoffnungsvollsten Tumortherapie-Ideen zu erreichen“, freut sich Gabriele Nelkenstock, die Gründerin des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“. Genau waren es 1.003.115 Euro, die sie per Riesenscheck am gestrigen Sonntag an Dr. Thomas Bumm von der Medizinischen Klinik und Poliklinik II und Prof. Georg Ertl, den Ärztlichen Direktor des Uniklinikums Würzburg (UKW), überreichen konnte. Die von Dr. Bumm und Prof. Einsele geleitete Forschergruppe arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, eine am UKW entwickelte, weltweit einzigartige Immuntherapie gegen Krebs für den ersten Einsatz im Menschen vorzubereiten. „Dieses Geld ist für uns nicht nur eine extrem wichtige Finanzierungshilfe, sondern gleichermaßen auch ein Vertrauensbeweis der Bevölkerung, der uns anspornt und verpflichtet“, kommentiert Dr. Bumm.

Eine demokratische Aktion für den Forschungsstandort Würzburg

Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags und Schirmherrin der Crowdfunding-Aktion „Dein Immunsystem wird Deine Waffe gegen Krebs“, lobte deren Breitenwirkung: „Aus vielen kleinen Investoren wurde ein großes Investment. Jeder konnte sich nach seinen Möglichkeiten beteiligen, war Teil einer großen demokratischen Aktion für den Forschungsstandort Würzburg und für die Betroffenen.“ Auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt zeigte sich in seinem Grußwort stolz auf das mit dem erfolgreichen Spendenprojekt demonstrierte bürgerschaftliche Engagement in Würzburg und der Region.

Viel Lob für Gabriele Nelkenstock und „Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.“

Wie alle anderen Redner des Nachmittags nutzte auch das Würzburger Stadtoberhaupt die Scheckübergabe zu einer Danksagung an die Organisatorinnen und Organisatoren des Schwarmfinanzierungsprojekts, im Speziellen an Gabriele Nelkenstock für ihren vorbildlichen Einsatz. Prof. Georg Ertl bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Dafür, dass ein solch ambitioniertes Vorhaben in Gang kommt, Fahrt aufnimmt, über eine lange Strecke in Bewegung bleibt und am Ende sein Ziel auch wirklich erreicht, braucht es einen starken und zuverlässigen Antrieb. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Würzburg mit Gabriele Nelkenstock und ihrem Verein über einen solchen Hochleistungsmotor verfügen.“

Spannendes Match für den guten Zweck

Der Rahmen der Scheckübergabe war der Charity-Day 2017 in der Würzburger s.Oliver-Arena. Der heuer zum dritten Mal stattfindende Wohltätigkeitstag ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ und seinen Botschaftern, den Handballern der DJK Rimpar Wölfe. Den Hauptprogrammpunkt des Nachmittags bildete das Benefiz-Freundschaftsspiel der Rimparer Wölfe gegen den ukrainischen Meister und Champions-League-Teilnehmer HC Motor Zaporozhye. Die beiden Mannschaften boten den 1.267 Zuschauerinnen und Zuschauern einen spannenden Kampf auf Augenhöhe, der am Ende 28:26 für die Gäste endete. Für den guten Zweck liefen beide Teams mit eigens für den Charity-Day produzierten Sondertrikots auf.

Eine akustische Brücke zu den Anliegen des „Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.“ schlug anschließend die Würzburger Alternative-Rockband Q.Age: Die Musiker präsentierten am Charity-Day erstmals live ihren Song „Helping is beautiful“, mit dem sie einen zentralen Slogan des Vereins vertonten.

Der Aktionstag erbrachte einen Reinerlös von 39.930 Euro, der von Roland Sauer, dem Geschäftsführer von der DJK Rimpar Wölfe, als zweiter Scheck des Charity-Days an Gabriele Nelkenstock für den weiteren Kampf gegen Krebs überreicht wurde.

idw 2017/01