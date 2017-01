Die Deutsche Herzstiftung vergibt gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin im Jahr 2017 wieder den Uta und Jürgen Breunig-Forschungspreis, dotiert mit 6.000 Euro. Ausgezeichnet wird eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet der Arteriosklerose mit Fokus auf der „Koronaren Herzkrankheit“. Die Arbeit darf einen Gesamtumfang von 20 Seiten nicht überschreiten und in dieser Form noch nicht veröffentlicht worden sein. Dem Text ist eine Zusammenfassung in deutscher Sprache voranzustellen. Teilnahmeberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, die das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Die Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf und der Einverständniserklärung der Co-Autoren einschließlich deren Angabe zu ihren Arbeitsanteilen sind zusätzlich mit einer anonymisierten Fassung der Arbeit als PDF-Datei bis spätestens 14. Februar 2017 zu senden an: forschung@herzstiftung.de

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des 123. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. 2017 in Mannheim. Weitere Informationen sind zu erhalten von Valerie Popp (Telefon 069 955128-119, E-Mail forschung@herzstiftung.de).

Informationen:

Deutsche Herzstiftung

E-Mail: popp@herzstiftung.de

Telefon 069/955128-119

Bockenheimer Landstr. 94-96

60323 Frankfurt am Main

www.herzstiftung.de