Das familiengeführte 4 Sterne Superior Wellnesshotel Panoramahotel Oberjoch mit 113 großzügigen Zimmern und Suiten im modernen alpinen Stil wurde im Jahr 2012 eröffnet.

Gelegen in atemberaubender Kulisse auf 1200 m Höhe in Bad Hindelang – Oberjoch macht die Nähe zum Lift das Haus zum idealen „Sprungbrett“ in die Bergwelt. Anspruchsvolle Wanderer, Skifahrer, Biker und Wellnessgäste sollen hier gute Luft, alpine Landschaft und die Vorzüge der gehobenen Gastronomie genießen.

Eine großzügige Lobby mit der Bar „Freiluft“, Vinothek und ruhigen Nischen zum Verweilen eröffnen sich dem Gast bereits beim Eintreten. Daran schließt sich das große an, das die Gäste mit frischen regionalen Produkten aus heimischen und biologischen Anbau verwöhnt und den Slow Food- und Fair Trade Gedanken favorisiert. Der im Panoramahotel angebotene Bio-Kaffee ist fair gehandelt.

Exklusivität im Panoramahotel Oberjoch

Neu seit 13.11.2014 ist das exklusive à-la-carte Restaurant im Steakhouse-Style. Die Gäste werden mit auserwähltem Fleisch aus aller Welt, gepaart mit regionalen Produkten verwöhnt.

Die große Terrasse lädt zum langen Schlemmer-Frühstück, ebenso wie zum Dinieren oder einfach zum Entspannen ein.

In jedem Raum wird das Spiel mit Höhe und Weite und dem großartigen Blick auf die Landschaft deutlich. Ob vom Bett, vom Bad, dem begehbaren Schrank oder von den Galerien in den Suiten, immer wandert der Blick hinaus in die beeindruckende Kulisse.

Ein Highlight sind auch die sechs Suiten „Selfness“ und die vier „Spa“ Suiten. Die Suiten „Selfness“ sind jeweils mit einer X-Box und einem Billardtisch oder alternativ einem Tischkicker ausgestattet. In den „Spa“ Suiten können die Gäste in einer eigenen Whirlwanne und Sauna ungestört entspannen.

Beeindruckend ist der Alpin-SPA , ausgebreitet auf 3.000 m2, komplett ebenerdig und durch riesige Fensterfronten mit der Natur verbunden. Die Eigentümer spielen mit der gesamten Palette an SPA- Möglichkeiten, die den 4 Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft und dem Menschen gewidmet sind, um die Balance von Wohlbefinden, Gesundheit, Schönheit und Lebenskraft anzuregen und zu erneuern – von der großen Panorama-Sauna über die Bio-Sauna, der Blockhaus-Sauna mit Tauchbecken, dem Dampfbad, einer Salz-Lounge, verschiedenen Ruhe-Räumen sowie dem Raum der Stille mit Wasserbetten, dem Feuer-Raum, einem großzügigen Indoor- und Outdoor-Pool mit 28 – 30C°, die miteinander verbunden sind, Liegewiese, einem textilfreien Bereich mit Tauchbecken, einem Fitness-Raum mit den neuesten Geräten, sowie einem Raum für Yoga und Pilates.

Das SPA-Bistro „Wasserstrudel“ mit Morgen- und Nachmittags-Terrasse bringt die Spa-Kultur in Vollendung. Morgens wird im SPA Bistro ein zusätzlicher Vital-Frühstückssnack angeboten und tagsüber werden die Gäste hier mit einem kostenfreien Salatbuffet und Suppe verwöhnt.

Im Alpin-SPA werden Produkte der Marken Clarins und Primavera verwendet.

Für alle, die vor dem Wellness etwas erleben möchten bietet das Panoramahotel täglich wechselndes Sport- und Freizeitprogramm. Ob die atemberaubende Natur der Allgäuer Alpen mit dem Wanderführer Hans, unterwegs auf großem Fuß bei einer Schneeschuhwanderung oder bei Yoga und Pilates im täglichen Aktivprogramm werden die Gäste in eine andere Welt entführt. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und für Hausgäste natürlich kostenfrei.

Für Tagungen und Incentives ist das Panoramahotel Oberjoch, das über 4 Veranstaltungs- und Tagungsräume, sowie 3 Besprechungsräume verfügt, mit modernster Technik ausgestattet und kann

bis zu 200 Tagungsgäste aufnehmen. Die verantwortliche Ansprechpartnerin steht für individuelle Beratung und Betreuung vor Ort zur Verfügung, so dass jede Veranstaltung ob mit begleitender Weinprobe, Knigge-Kurse und einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen