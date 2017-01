Unter dem Motto „Mit Herz und Leidenschaft“ finden vom 11. bis 14. Februar 2017 die Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie e.V. (DGPK) und der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG) im Congress Center Leipzig statt, zu denen wir Sie als Medienvertreter herzlich einladen.

Das diesjährige Motto zeigt, wie eng und erfolgreich die beiden medizinischen Fachgesellschaften DGPK und DGTHG kooperieren. Gleichzeitig sind die zeit- und ortsgleichen Jahrestagungen eine beispielhafte Plattform für den Fachübergreifenden und interdisziplinären Austausch. So werden auch 2017 wieder rund 2000 Teilnehmer erwartet.

Für alle Interessierten werden Fachvorträge, neueste Daten aus der Herzchirurgie (DGTHG-Leistungsstatistik 2016) sowie differenzierte wissenschaftliche Informationen aus dem Bereich Herzmedizin mit dem Fokus auf Kinderkardiologie und Herzchirurgie geboten werden.

Schwerpunktthemen des kinderkardiologischen Kongresses sind

– die Elektrophysiologie, die in den letzten 20 Jahren bei angeborenen und erworbenen

Herzrhythmusstörungen eine rasante Entwicklung genommen hat,

– Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (EMAH), deren Zahl in Deutschland aktuell

bei ca. 300.000 liegt und stetig ansteigend ist,

– schwere zyanotische angeborene Herzfehler wie die Fallot-Tetralogie, und

– die Klappenendokarditis, die u.a. nach interventionellem Klappenersatz von Bedeutung

ist.

Schwerpunktthemen des Herz-Thoraxchirurgischen Kongresses:

Therapiestrategien mit Blick auf Langzeitergebnisse, die Implementierung geltender Leitlinien sowie die Etablierung interdisziplinärer Herz-Team-Strukturen zur evidenzbasierten Patientenbehandlung bilden einen wichtigen Themenkomplex. Neben der koronaren Herzerkrankung werden die erworbenen Herzklappenerkrankungen insbesondere unter den Gesichtspunkten Chirurgie der Trikuspidalklappe, kathetergestützter Herzklappentherapien sowie Strategien bei einer Herzklappenendokarditis differenziert dargestellt werden. Die Möglichkeiten der temporären Herz-Kreislauf- und Lungenunterstützung werden auf dem Kongress ebenso vorgestellt wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hybrid-Operationssaal, insbesondere in Hinblick auf die bestmögliche Patientenversorgung. Wie die innovativen Behandlungsstrategien chronischer Aortendissektionen aussehen und welche Behandlungsmethoden in Falle von Aortenaneurysmata in Frage kommen, wird ebenfalls mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen verdeutlicht.

Fachübergreifend stellen Kinderkardiologen und Herzchirurgen die vielfältigen Therapieoptionen und interdisziplinären Therapieverfahren für Patienten mit angeborenem Herzfehler im Kindes- und Erwachsenenalter vor.

Sie sind zur Kongressberichterstattung herzlich eingeladen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

49. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK)

und

46. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie DGTHG)

Datum: 11. bis 14. Februar 2017

Ort: Congress Centrum Leipzig

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

