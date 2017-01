Wer Schnee sucht, wird als Skifahrer im Winter in Gurgl und Hochgurgl sicherlich fündig. Touristisch erobert wird Gurgl Ende der 1930er-Jahre, als das Skifahren in den Bergen einen wahren Boom erlebt. Aus den kärglichen Bauernhöfen in Obergurgl und Hochgurgl entwickeln sich Gasthäuser und Hotels. Aus der Anger Alm entsteht etwas später Hochgurgl.

Hotels und Pensionen haben sich in den Jahrzehnten ständig weiterentwickelt. Aus den oftmals einfachen Gehöften und Hütten sind moderne Betriebe geworden, die sich meist ganzjährig um das Wohl und die gestiegenen Ansprüche der Erholungsuchenden und Wintersportler kümmern.

In Obergurgl, auf 1.930 Metern Seehöhe gelegen und umgeben vom grandiosen Gebirgspanorama der Ötztaler Alpen, liegt „The Crystal“. Hierbei handelt es sich sicherlich um ein Hotel der gehobenen Klasse und ein treffliches Beispiel für moderne Architektur, exklusive Zimmer & Suiten, ein ansprechendes Sport- und Wellnessangebot und gute kulinarische Angebote.

Obergurgl-Hochgurgl: Skifahren ohne Wartezeiten

“Top Quality Skiing“ ist das Wintermotto in Obergurgl-Hochgurgl. 24 moderne Liftanlagen eröffnen grenzenloses Skivergnügen ohne Wartezeiten. Auf 110 variantenreichen, bestens gepflegten Pistenkilometern: Einmal pro Woche besteht zudem die Möglichkeit zum Nachtskilauf – ein unvergessliches Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Das gilt auch für einen Besuch in der Hohe Mut Alm (2.670 m) und im Top Mountain Star (3.080 m), wo Sie neben atemberaubenden Ausblicken Berggastronomie auf höchstem Niveau genießen können. Obergurgl gilt zu Recht als einer der schneesichersten Winterurlaubsorte der Alpen. Wo anderswo die Lifte enden, beginnt das Skigebiet hier erst so richtig. Das garantiert Skispaß von Mitte November bis Ende April.

Wintersport in der Region Obergurgl