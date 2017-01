REMAGEN. Für Kurzentschlossene, die noch in diesem Sommersemester ein Studium beginnen wollen, bietet der RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in Remagen noch Plätze in zwei der zulassungsbeschränkten Studiengänge im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an.

Die Bewerbungsfrist für die Studiengänge „Gesundheits- und Sozialwirtschaft“ und „E-Business und Logistik“ wurde bis zum 24. Februar 2017 verlängert und bietet betriebswirtschaftlich Interessierten die Möglichkeit, auf ein praxisnahes Bachelor Studium in Remagen.

Die Studiengänge „Gesundheits- und Sozialwirtschaft“ und „E-Business und Logistik“ vermitteln die gesamte Bandbreite betriebswirtschaftlicher Kenntnisse. Zusätzlich erwerben Studierende durch die Vertiefungsrichtung spezielles Wissen für Berufsfelder in der jeweiligen Branche und werden am Campus zu Führungskräften mit Spezialistenwissen ausgebildet. Vorlesungsbeginn ist bereits der 27. März 2017.

Wer weitere Informationen zu den praxisbezogenen Studiengängen sucht, kann sich unter www.hs-koblenz.de/rac informieren oder sich an das Sekretariat des Fachbereichs wenden. Unter der Telefonnummer (02642) 932-298 können Interessierte an die Studienberater der spezifischen Studiengänge weitergeleitet werden. Nach Vereinbarung werden auch Beratungstermine am RheinAhrCampus angeboten.

Bei Fragen zu Bewerbung und Zulassung hilft der Studierendenservice unter (02642) 932-101 gerne weiter.

Wertvolle Informationen zu den beiden Studiengängen in Remagen, gibt es auch auf dem Hochschulinformationstag der Hochschule Koblenz, der am 3. Februar von 8.00 bis 17.00 Uhr am RheinMoselCampus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 stattfindet.