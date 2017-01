Die DGOU schreibt folgende Preise und Stipendien aus:

Grundlagenforschungspreis der DGOU 2017

Preisverleiher: DGOU

Dotation: 20.000 Euro

Stifter: DGOU

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.04.2017

Beschreibung:

Der Grundlagenforschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird verliehen für eine wissenschaftliche Originalarbeit aus dem Bereich der orthopädisch-unfallchirurgischen Grundlagenforschung oder der translationalen Forschung, die sich mit einem der folgenden Themenfelder beschäftigt: Gelenke, Biomaterialien, Biomechanik, Frakturheilung und Osteologie, Gang- und Bewegungsanalyse, Gen- und Zelltherapie, Implantattechnologie, Imaging und Navigation, Polytrauma, Tissue Engineering, Wunde und Weichteile.

http://www.dgou.de/?id=459

Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“ der DGOU 2017

Preisverleiher: DGOU

Dotation: 10.000 Euro

Stifter: Aesculap AG

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 15.07.2017

Beschreibung:

Das Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie dient der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Es wird für besondere Leistungen auf dem Gebiet qualitätssichernder Maßnahmen in der endoprothetischen Versorgung vergeben. Das Stipendium ist mit 10.000 Euro dotiert.

http://www.dgou.de/preise/stipendien-der-dgou/stipendium-qualitaet-und-sicherheit-in-der-endoprothetik.html

Preis zur Förderung der Rehabilitationsforschung der DGOU 2017

Preisverleiher: DGOU

Dotation: 5.000 Euro

Stifter: Klinikgruppe Enzensberg

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.05.2017

Beschreibung:

Für den Preis zur Förderung der Rehabilitationsforschung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie können wissenschaftliche Arbeiten aus Klinik, Forschung und Praxis eingereicht werden, die den Nutzen und Erfolg der Rehabilitation nach Verletzungen und Erkrankungen aus dem Gebiet Orthopädie und Unfallchirurgie untersuchen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von der Klinikgruppe Enzensberg gestiftet.

http://www.dgou.de/?id=463

Preis zur Förderung der Versorgungsforschung 2017

Preisverleiher: DGOU

Dotation: 5.000 Euro

Stifter: DGOU

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.05.2017

Beschreibung:

Mit dem Preis zur Förderung der Versorgungsforschung in Orthopädie und Unfallchirurgie würdigt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie herausragende, abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten über diagnostische, anwendungstechnische oder klinische Neuerungen in diesem Bereich. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und kann vom Preisrichterkollegium geteilt werden.

http://www.dgou.de/?id=464

Die DGOOC schreibt folgende Preise und Stipendien aus:

Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis der DGOOC 2017

Preisverleiher: DGOOC

Dotation: 5.000 Euro

Stifter: CeramTec GmbH

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.07.2017

Beschreibung:

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie verleiht im Zusammenwirken mit der CeramTec GmbH jährlich den mit 5.000 Euro dotierten Forschungspreis (bis 2003 ehemals BIOLOX®-Preis). Der Forschungspreis wird an junge Mediziner, Ingenieure oder Wissenschaftler bis 40 Jahre für hervorragende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Biokeramik und Verschleißproblematik bei Endoprothesen und in Verbindung mit klinischen Ergebnissen keramischer Implantate vergeben.

http://www.dgooc.de/preise-und-ehrungen/preise/mittelmeier-forschungspreis

Themistocles-Gluck-Preis der DGOOC 2017

Preisverleiher: DGOOC

Dotation: 10.000 Euro

Stifter: DePuy Synthes

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.07.2017

Beschreibung:

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie schreibt den mit 10.000 Euro dotierten Themistocles-Gluck-Preis für Endoprothetik für das Jahr 2017 aus. Für den Preis können Arbeiten eingereicht werden, die Innovationen in der Endoprothetik beschreiben. Er kann für diagnostische oder anwendungstechnische Ideen vergeben werden. Die Preisarbeit kann in dem der Verleihung vorangehenden Kalenderjahr in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder in Buchform veröffentlicht sein. Auch publikationsreife Manuskripte können angenommen werden.

http://www.dgooc.de/preise-und-ehrungen/preise/themistocles-gluck-preis

ASG-Fellowship der DGOOC 2019

Preisverleiher: DGOOC

Dotation: 6.000 Euro

Stifter: DGOOC

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.01.2018

Beschreibung:

Das ASG-Stipendium (Austria-Switzerland-Germany Fellowship) ist eine der höchsten Auszeichnungen der deutschsprachigen orthopädischen Fachgesellschaften. Vier Stipendiaten (ein Schweizer, ein Österreicher und zwei Deutsche) reisen im Sommer sechs Wochen durch die englischsprachigen Länder England, Canada und USA und besuchen anglo-amerikanische orthopädische Eliteeinrichtungen. Das typische Bewerberprofil schließt die Habilitation ein, ebenso Oberarztpositionserfahrung und eine Empfehlung des Klinikchefs. Das 40. Lebensjahr sollte nicht wesentlich überschritten sein.

http://www.dgooc.de/preise-und-ehrungen/stipendien/asg-fellowship

Südafrika-Stipendium der DGOOC 2018

Preisverleiher: DGOOC

Dotation: jeweils 4.000 Euro

Stifter: DGOOC

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 28.02.2018

Beschreibung:

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie schreibt für das Jahr 2018 zwei Südafrika-Stipendien aus. Im Rahmen des ca. vierwöchigen Reisestipendiums werden verschiedene orthopädische Kliniken in Südafrika aufgesucht und der Kongress der South African Orthopaedic Association (SAOA) üblicherweise zwischen September und Dezember besucht. Beim gegenseitigen Erfahrungsaustausch sollen Vorträge über eigene Forschungsaktivitäten gehalten werden. Die Stipendiaten erstatten nach Abschluss der Reise einen Bericht, der in den „Orthopädie Unfallchirurgie – Mitteilungen und Nachrichten“ (OUMN) veröffentlicht wird. Das 40. Lebensjahr sollte nicht überschritten sein.

http://www.dgooc.de/preise-und-ehrungen/stipendien/suedafrika-stipendium

Die DGU schreibt folgende Preise und Stipendien aus:

Hans-Liniger-Preis der DGU 2017

Preisverleiher: DGU

Dotation: 10.000 Euro

Stifter: DGU

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.05.2017

Beschreibung:

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie vergibt den nach ihrem Mitbegründer benannten Hans-Liniger-Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Er wird vergeben für besondere Leistungen aus den Gebieten Unfallheilkunde, Versicherungs-, Versorgungs- und Verkehrsmedizin oder ihren Grenzgebieten. Bewerben können sich unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und Juristen sowie Versicherungsfachleute.

http://www.dgu-online.de/wissenschaft/preise-und-stipendien/hans-liniger-preis.html

Innovationspreis der DGU 2017

Preisverleiher: DGU

Dotation: 10.000 Euro

Stifter: DePuy Synthes

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.05.2017

Beschreibung:

Der Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wird jährlich von der Firma DePuy Synthes gestiftet und dient der Förderung von Innovationen in der Unfallchirurgie. Er wird für wissenschaftliche Arbeiten über diagnostische oder anwendungstechnische Innovationen vergeben, die zeitnah in die Patientenversorgung einfließen können.

http://www.dgu-online.de/en/wissenschaft/preise-und-stipendien/innovationspreis.html

Promotionspreis der DGU 2017

Preisverleiher: DGU

Dotation: 2.500 Euro

Stifter: DGU

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 31.3.2017

Beschreibung:

Der Promotionspreis der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wird für die beste eingereichte Dissertation aus den Jahren 2015 bis 2017 im Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie vergeben. Zur Bewerbung zugelassen sind von der jeweiligen Fakultät angenommene Dissertationen in deutscher oder englischer Sprache als Einzel- oder als kumulative Arbeiten sowie der Erstautoren von Arbeitsgruppen. Bewerberinnen und Bewerber dürfen bei Einreichung ihrer Dissertation bei der Fakultät das 32. Lebensjahr nicht überschritten haben.

http://www.dgu-online.de/wissenschaft/preise-und-stipendien/promotionspreis.html

Reisestipendium der DGU 2017

Preisverleiher: DGU

Dotation: 5.000 Euro

Stifter: DGU

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 28.2.2017

Beschreibung:

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie schreibt für 2017 ihr Reisestipendium aus. Das Stipendium soll wissenschaftlichen Nachwuchs beim Besuch einer klinisch oder experimentell bedeutenden ausländischen Einrichtung unterstützen, deren Tätigkeit hauptsächlich oder überwiegend der Unfallchirurgie gewidmet ist.

http://www.dgu-online.de/wissenschaft/preise-und-stipendien/reisestipendium.html

Weitere Preise und Stipendien der DGOU-Sektionen unter:

www.dgou.de/preise/preise-und-stipendien-der-dgou-sektionen.html

Weitere Informationen:

www.dgou.de

www.dgooc.de

www.dgu-online.de

Kontakt für Rückfragen:

Susanne Herda

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) e.V.

Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin

Telefon: +49 (0)30 340 60 36 -06 oder -00

E-Mail: presse@dgou.de