Anlässlich des diesjährigen Neujahrsempfangs des Rotary Clubs Unna am vergangenen Sonntag im Lokal „Zur schönen Aussicht“ in Fröndenberg verlieh die Rotary Unna Stiftung durch ihren Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Dr. Ing. Böhm, Hochschulpreise an die Kandidatinnen Frau Lina-Franziska Fleischer und Frau Valentina Rothe für ihre herausragenden Leistungen bei ihren Bachelorarbeiten.

Frau Fleischer erhält die Auszeichnung für Ihre Arbeit mit dem Titel „Veränderungsmanagement innerhalb von Merger & Acquisition-Transaktionen-Analyse einer Maßnahmenstrategie“ und Frau Rothe für die Arbeit mit dem Titel: „Das Schmerzempfinden bei Personen mit einer Demenzerkrankung“. Der Preis ist mit je 1.000,- EURO dotiert.

Der anwesende Hochschulpräsident, Herr Prof. Dr. Binninger, berichtete, dass die Anzahl der Studierenden an der Hochschule für angewandtes Management in Unna von 22 im Wintersemester 2011/12 auf inzwischen 150 und an der Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst in Unna im gleichen Zeitraum von 49 auf rd. 330 angewachsen sei. Am Hochschulcampus Unna (HCU) studieren damit insgesamt knapp 500 Studierende – mit steigender Tendenz. Die Rotary Unna Stiftung wird den Standort Unna beider Hochschulen weiter stärken.