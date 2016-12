Am Mittwoch, den 11. Januar 2017, findet in Stuttgart von 15 bis 16 Uhr ein Patientensymposium unter der Leitung von Prof. Dr. med. Lothar Kanz, Ärztlicher Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen, Abteilung II, statt. Die Experten für Onkologie und Hämatologie vom Universitätsklinikum Tübingen werden dort die neuesten Ergebnisse vom Amerikanischen Hämatologie-Kongress, ASH 2016 in San Diego, vorstellen.

Patienten, Angehörige und Interessierte sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Programm des Patientensymposiums

• Neues zu Leukämien / Myelodysplastische Syndrome / Myeloproliferative Syndrome

Dr. med. Stefan Wirths, Facharzt

• Neues zu Lymphomen / Multiplem Myelom

Privatdozent Dr. med. Dr. rer. nat. Martin Müller, Oberarzt

Moderation: Prof. Dr. med. Lothar Kanz, Ärztlicher Direktor

Veranstaltungsort

WÖLLHAF Konferenz- und Bankettcenter

Stuttgart Airport Terminal , Ebene 4, ATRIUM, 70629 Stuttgart

